Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi: Kınama Cezası İstendi

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi: Kınama Cezası İstendi

Bolu CHP Tanju Özcan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 07:28

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada Özcan'ın disipline sevk edildiğini şu sözlerle duyurdu:

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada Özcan'ın disipline sevk edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Bolu Belediye Başkanımız sayın Tanju Özcan'ın geçtiğimiz hafta önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Bu kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ve bu durumun partimizin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmiştik. Sayın Tanju Özcan'ın MYK'mızın oybirliği ile almış olduğu karar uyarınca tüzüğümüzün 68/3-c uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir"

"Bolu Belediye Başkanımız sayın Tanju Özcan'ın geçtiğimiz hafta önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Bu kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ve bu durumun partimizin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmiştik. Sayın Tanju Özcan'ın MYK'mızın oybirliği ile almış olduğu karar uyarınca tüzüğümüzün 68/3-c uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir"

Tanju Özcan, CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğu yönündeki haber nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Söz konusu haberi yalanlayan ve tekzip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Özcan arasında polemik yaşanmıştı.

Tanju Özcan, CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğu yönündeki haber nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Söz konusu haberi yalanlayan ve tekzip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Özcan arasında polemik yaşanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın