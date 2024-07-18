CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi: Kınama Cezası İstendi
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Disipline Sevk Edildi: Kınama Cezası İstendi
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada Özcan'ın disipline sevk edildiğini şu sözlerle duyurdu:
"Bolu Belediye Başkanımız sayın Tanju Özcan'ın geçtiğimiz hafta önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Bu kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ve bu durumun partimizin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmiştik. Sayın Tanju Özcan'ın MYK'mızın oybirliği ile almış olduğu karar uyarınca tüzüğümüzün 68/3-c uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir"
Tanju Özcan, CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine sadık olduğu yönündeki haber nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Söz konusu haberi yalanlayan ve tekzip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Özcan arasında polemik yaşanmıştı.
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