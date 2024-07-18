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“Seçim Bitti Unutuldum” Diyen Prof. Dr. Naci Görür, Sitem Etti: “Kıyametin İçindeyiz”

“Seçim Bitti Unutuldum” Diyen Prof. Dr. Naci Görür, Sitem Etti: “Kıyametin İçindeyiz”

Naci Görür seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 09:23

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Görür, “Seçim bitti unutuldum” diyerek sitem etti. 

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi için bir kez daha uyardı, "Diğer tüm konularda tutumlu olabilirsin ama depremden tasarruf olmaz" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi için bir kez daha uyardı, "Diğer tüm konularda tutumlu olabilirsin ama depremden tasarruf olmaz" dedi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yeni çıkardığı kitabı “Sesimi duymayan kaldı mı”yı Hürriyet Gazetesi'ne anlattı. Kitap, 76 yaşındaki hocanın hayatını, o günün Türkiye’sini ve deprem gerçekliğini anlatıyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yeni çıkardığı kitabı “Sesimi duymayan kaldı mı”yı Hürriyet Gazetesi'ne anlattı. Kitap, 76 yaşındaki hocanın hayatını, o günün Türkiye’sini ve deprem gerçekliğini anlatıyor.

Prof. Dr. Görür, "Çoğu insanın sesimi duyduğunu zannediyorum ama söylediklerim yeterince ciddiye alınmıyor gibi. Seçimden hemen önce İstanbul’un belediye başkan adayları, ilçeler dahil, Anadolu’dan da en az 300- 400 aday, bu çalışmamı desteklediklerini yazdı bana. 'Eğer kazanırsak bu çalışmayı yapacağız' beyanında bulundular. Ben de bu beyanlarını halka duyurdum. Seçim bitti… Hani neredeler?" diye konuştu.

Prof. Dr. Görür, "Çoğu insanın sesimi duyduğunu zannediyorum ama söylediklerim yeterince ciddiye alınmıyor gibi. Seçimden hemen önce İstanbul’un belediye başkan adayları, ilçeler dahil, Anadolu’dan da en az 300- 400 aday, bu çalışmamı desteklediklerini yazdı bana. 'Eğer kazanırsak bu çalışmayı yapacağız' beyanında bulundular. Ben de bu beyanlarını halka duyurdum. Seçim bitti… Hani neredeler?" diye konuştu.

"Türkiye, aktif faylarla örülü bir ülkedir" diyen Görür, "Marmara Denizi'nin altında da canlı fay var ve bu illa harekete geçecek. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, aktif faylarla örülü bir ülkedir" diyen Görür, "Marmara Denizi'nin altında da canlı fay var ve bu illa harekete geçecek. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir" ifadelerini kullandı.

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