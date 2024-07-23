Müge Anlı'da Gündeme Gelen Büyükşen Çifti Davasında Yeni Bir Gelişme Yaşandı!
Müge Anlı'da Gündeme Gelen Büyükşen Çifti Davasında Yeni Bir Gelişme Yaşandı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
2018 yılında Konya'da yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan olayı hatırlayacaksınız: Kar maskeli bir kişi tarafından evlerinde vahşice öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin trajik ölümü, Müge Anlı'nın programında uzun süre konuşulmuştu. Bu olayın ardından yapılan soruşturmalar sonucunda, 25 kişi gözaltına alınmış ve çiftin yanlışlıkla hedef alındığı anlaşılmıştı. Bu korkunç olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen, Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Sabah
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2018'de, Necla ve Metin Büyükşen çifti, evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından vahşice öldürüldü. Bu trajik olay, Müge Anlı'nın popüler programında genişçe işlendi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerin ilgisini çekti.
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Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen, bu saldırıdan yara alarak kurtulmayı başardı ve katilin gitmesini bekledikten sonra jandarmaya başvurdu.
Büyükşen ailesi, katillerin bulunamaması üzerine Müge Anlı'nın programına başvurdu ve çiftin öldürülme nedeninin miras olduğunu iddia etti. Bu durum, Necla'nın gelini ve küçük oğlu Uğur'un şüpheli konumuna gelmesine neden oldu.
Ancak, bir süre sonra, Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali gündeme geldi.
Büyükşen cinayetiyle ilgili olarak 25 kişi gözaltına alındı ve çiftin komşularının evli oğullarının sevgilisi Esra Taş'ın, yanlışlıkla çifti öldürdüğü ortaya çıktı. Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile ayrılıklarının nedenini Abdullah'ın anne ve babasına bağladı ve bu durumu Ertuğrul Çelik'i cinayeti işlemeye teşvik etmek için kullandığını itiraf etti.
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Necla ve Metin Büyükşen'in ölümüne ilişkin dava, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyordu.
Olayla yeni bir gelişme yaşandı. Cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ve azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ile sevgilisi Abdullah Başdemir, cinayet suçlamasıyla ikişer kez müebbet, konut dokunulmazlığını ihlal etmekten 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca Ertuğrul Çelik, saldırı esnasında çiftin kızı Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay daha ceza aldı.
Diğer sanık Zekeriya Okşen ise delil yetersizliğinden beraat etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de kararı onamasının ardından itirazlar üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen kararın yerinde ve hukuka uygun olduğunu belirtip, sanıklara verilen kararı onadı.
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Tetikçi adresi karıştırıp yanlış kişileri öldürmüş, olm nası bi kader bu? Allah rahmet eylesin.