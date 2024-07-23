Müge Anlı'da Gündeme Gelen Büyükşen Çifti Davasında Yeni Bir Gelişme Yaşandı!

2018 yılında Konya'da yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan olayı hatırlayacaksınız: Kar maskeli bir kişi tarafından evlerinde vahşice öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin trajik ölümü, Müge Anlı'nın programında uzun süre konuşulmuştu. Bu olayın ardından yapılan soruşturmalar sonucunda, 25 kişi gözaltına alınmış ve çiftin yanlışlıkla hedef alındığı anlaşılmıştı. Bu korkunç olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen, Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Sabah