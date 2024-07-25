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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Karakteriyle İlgili İtiraflarda Bulundu!

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Karakteriyle İlgili İtiraflarda Bulundu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 21:36

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulundu.

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Ortaya bıraktığı kaoslarla bizi bir başımıza bırakan Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna kavuşmak için sabırsızlandığımız bir gerçek.

Ortaya bıraktığı kaoslarla bizi bir başımıza bırakan Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna kavuşmak için sabırsızlandığımız bir gerçek.

Veda eden pek çok oyuncunun yanı sıra yeni karakterlerin dahil olacağı dizide olayların nasıl çözümleneceği gizemini koruyor.

Veda eden pek çok oyuncunun yanı sıra yeni karakterlerin dahil olacağı dizide olayların nasıl çözümleneceği gizemini koruyor.

Biz bu düşüncelerle boğuşurken dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya hem karakteri hem diziyle ilgili bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat'a açıklamalarda bulundu.

Biz bu düşüncelerle boğuşurken dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya hem karakteri hem diziyle ilgili bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat'a açıklamalarda bulundu.

Dizinin bu kadar tutulmasının ve sevilmesinin sebebinin karakterlerin hepsinin hayatımızda var olması olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, yakın çevresinin diziyi "gerçek ve samimi" bulduğunu belirtti..

Dizinin bu kadar tutulmasının ve sevilmesinin sebebinin karakterlerin hepsinin hayatımızda var olması olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, yakın çevresinin diziyi "gerçek ve samimi" bulduğunu belirtti..

Karakteriyle ilgili olarak ise, "Beni biraz yordu. Aslında çok zırhlı bir kadın ama o zırhlardan da biraz yorulmuş olabilir. Kolay bir şey değil o zırhla yaşamak..." dedi.

Karakteriyle ilgili olarak ise, "Beni biraz yordu. Aslında çok zırhlı bir kadın ama o zırhlardan da biraz yorulmuş olabilir. Kolay bir şey değil o zırhla yaşamak..." dedi.
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Güzel oyuncu karakteriyle ilgili son olarak şu itirafta bulundu:

Güzel oyuncu karakteriyle ilgili son olarak şu itirafta bulundu:

'Evet, çok peşinden koşuyor doğrunun ve adaletin ama bazen Kıvılcım'ın beceremediği şeyler olduğunu düşünüyorum hayatta. Akışına bırakmak ya da olanı olduğu gibi kabul etmek gibi... Bu süreçte hayat duvara çarpar bırakır ya, çaresiz bırakır, Kıvılcım'ın da bu hikayenin sürecinde öyle yaşadığı anlar oldu.'

Ünlü oyuncu karakterin bu anların ardından biraz olsun kabullenip yaşamaya devam ettiği anların da olduğunu, çok sağlam görünen bir karakter olmasına rağmen kırılgan da olduğunu ve bu sebeple kendisine çok yakın hissettiğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu karakterin bu anların ardından biraz olsun kabullenip yaşamaya devam ettiği anların da olduğunu, çok sağlam görünen bir karakter olmasına rağmen kırılgan da olduğunu ve bu sebeple kendisine çok yakın hissettiğini dile getirdi.

Siz bu açıklamalar ve itiraflar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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