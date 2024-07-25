Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Karakteriyle İlgili İtiraflarda Bulundu!

'Evet, çok peşinden koşuyor doğrunun ve adaletin ama bazen Kıvılcım'ın beceremediği şeyler olduğunu düşünüyorum hayatta. Akışına bırakmak ya da olanı olduğu gibi kabul etmek gibi... Bu süreçte hayat duvara çarpar bırakır ya, çaresiz bırakır, Kıvılcım'ın da bu hikayenin sürecinde öyle yaşadığı anlar oldu.'