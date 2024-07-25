Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'la 3. Kez Partner Olmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!
Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'la 3. Kez Partner Olmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!
Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda üçüncü kez partner olacağını duyurmuştuk. Kalpazan dizisinde başrolü paylaşacak ikiliden Baysal, partnerlikleriyle ilgili açıklamada bulundu.
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Bazı partnerliklerin ömürlük olduğunun kanıtı olarak dünyaya gelmiş Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni sezonda üçüncü kez partner oluyorlar.
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Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan ikili, yeni sezonda ekrana gelecek Kalpazan dizisinde yeniden bir araya gelecek.
Kartal ve Ayşe'yi canlandıracak ikiliden Deniz Baysal, katıldığı bir davette bu partnerlikle ilgili soruları yanıtladı.
Güzel oyuncu üçüncü kez bir araya geleceği partneri için “Çağlar'la Allah’ın hakkı üçtür dedik. Bir üçü çekelim gerisine sonra bakarız.” dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Yani, pompala devam