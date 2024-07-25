Görüş Bildir
Haberler
TV
Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'la 3. Kez Partner Olmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'la 3. Kez Partner Olmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 20:18

Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda üçüncü kez partner olacağını duyurmuştuk. Kalpazan dizisinde başrolü paylaşacak ikiliden Baysal, partnerlikleriyle ilgili açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazı partnerliklerin ömürlük olduğunun kanıtı olarak dünyaya gelmiş Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni sezonda üçüncü kez partner oluyorlar.

Bazı partnerliklerin ömürlük olduğunun kanıtı olarak dünyaya gelmiş Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni sezonda üçüncü kez partner oluyorlar.

Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan ikili, yeni sezonda ekrana gelecek Kalpazan dizisinde yeniden bir araya gelecek.

Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan ikili, yeni sezonda ekrana gelecek Kalpazan dizisinde yeniden bir araya gelecek.

Kartal ve Ayşe'yi canlandıracak ikiliden Deniz Baysal, katıldığı bir davette bu partnerlikle ilgili soruları yanıtladı.

Kartal ve Ayşe'yi canlandıracak ikiliden Deniz Baysal, katıldığı bir davette bu partnerlikle ilgili soruları yanıtladı.

Güzel oyuncu üçüncü kez bir araya geleceği partneri için “Çağlar'la Allah’ın hakkı üçtür dedik. Bir üçü çekelim gerisine sonra bakarız.” dedi.

Güzel oyuncu üçüncü kez bir araya geleceği partneri için “Çağlar'la Allah’ın hakkı üçtür dedik. Bir üçü çekelim gerisine sonra bakarız.” dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Slade Klon

Yani, pompala devam