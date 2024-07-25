Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul'la 3. Kez Partner Olmasıyla İlgili Açıklamada Bulundu!

Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda üçüncü kez partner olacağını duyurmuştuk. Kalpazan dizisinde başrolü paylaşacak ikiliden Baysal, partnerlikleriyle ilgili açıklamada bulundu.