Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Kıvanç, All Star Yarışmacılarına "Mikser" Benzetmesi Yaptı

MasterChef Kıvanç, All Star Yarışmacılarına "Mikser" Benzetmesi Yaptı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 16:56

İki kez MasterChef Türkiye'ye katılan Kıvanç Karadeniz, ChefStory'e katıldı. Burada MasterChef hakkında konuşan Kıvanç bazı yarışmacılara sitem etti.

KAYNAK: ChefStory

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wN9OP...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef Türkiye'nin en başarılı yarışmacılarından biri olan Kıvanç Karadeniz, ChefStory'e konuk oldu.

MasterChef Türkiye'nin en başarılı yarışmacılarından biri olan Kıvanç Karadeniz, ChefStory'e konuk oldu.

Burada kariyeri hakkında konuşan Kıvanç, şef olma yolunda nasıl ilerlediğini anlatırken MasterChef dönemi yaşadıklarını anlatmaktan da geri durmadı.

Burada kariyeri hakkında konuşan Kıvanç, şef olma yolunda nasıl ilerlediğini anlatırken MasterChef dönemi yaşadıklarını anlatmaktan da geri durmadı.

MasterChef boyunca işine konsantre olduğunu ve bazı yarışmacılar için "MasterChef'e neden katılmış acaba?" dediğinin altını çizdi.

MasterChef boyunca işine konsantre olduğunu ve bazı yarışmacılar için "MasterChef'e neden katılmış acaba?" dediğinin altını çizdi.

"Show business kısmıyla hiç ilgilenmedim ama bazı insanlar her ortalığı karıştırıyorsa, hep bir mikserlik yapmaya çalışıyorsa bu benim için "MasterChef'e neden gelmiş?" dediğim insanlar."

"Show business kısmıyla hiç ilgilenmedim ama bazı insanlar her ortalığı karıştırıyorsa, hep bir mikserlik yapmaya çalışıyorsa bu benim için "MasterChef'e neden gelmiş?" dediğim insanlar."

ChefStory'deki o anların tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın