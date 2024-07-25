MasterChef Kıvanç, All Star Yarışmacılarına "Mikser" Benzetmesi Yaptı
MasterChef Kıvanç, All Star Yarışmacılarına "Mikser" Benzetmesi Yaptı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=wN9OP...
İki kez MasterChef Türkiye'ye katılan Kıvanç Karadeniz, ChefStory'e katıldı. Burada MasterChef hakkında konuşan Kıvanç bazı yarışmacılara sitem etti.
KAYNAK: ChefStory
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MasterChef Türkiye'nin en başarılı yarışmacılarından biri olan Kıvanç Karadeniz, ChefStory'e konuk oldu.
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Burada kariyeri hakkında konuşan Kıvanç, şef olma yolunda nasıl ilerlediğini anlatırken MasterChef dönemi yaşadıklarını anlatmaktan da geri durmadı.
MasterChef boyunca işine konsantre olduğunu ve bazı yarışmacılar için "MasterChef'e neden katılmış acaba?" dediğinin altını çizdi.
"Show business kısmıyla hiç ilgilenmedim ama bazı insanlar her ortalığı karıştırıyorsa, hep bir mikserlik yapmaya çalışıyorsa bu benim için "MasterChef'e neden gelmiş?" dediğim insanlar."
ChefStory'deki o anların tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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