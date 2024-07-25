Aras Bulut İynemli'yi Televizyona Döndüren "Deha" Dizisine Sürpriz Oyuncu!
Aras Bulut İynemli'yi Televizyona Döndüren "Deha" Dizisine Sürpriz Oyuncu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyona geri döndüren Deha dizisinin kadrosu tamamlanırken, sürpriz bir oyuncu dizide yer alma kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Çukur dizisinde izlediğimiz Aras Bulut İynemli tam 3 yıldır televizyondan uzak.
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Yamaç Koçovalı karakteriyle büyük iz bırakan İynemli'yi yıllar sonra ekranlara döndüren dizi ise "Deha" oldu.
Yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanacak olan Deha 28 Temmuz Pazar günü sete çıkmaya hazırlanırken, kadrosunda son dakika değişiklikleri meydana geldi.
Aras Bulut İynemli, Devrim Özkan, Onur Saylak, Taner Ölmez, Zuhal Gencer, Emel Göksu gibi isimleri yer aldığı kadroya "Karga" karakteri dahil oldu.
Sert bir mizaca sahip olan Karga'ya ise Taner Rumeli hayat verecek.
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