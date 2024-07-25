Usta Oyuncu Perran Kutman'ın "Hayat Bilgisi" Setindeki Gülümseten Anıları

Türk sinemasının unutulmaz ismi Perran Kutman, Sunay Akın'ın YouTube kanalına konuk oldu. Kutman, efsane dizi Hayat Bilgisi setinde yaşadıklarını ve o dönem öğrenci rolünde yer alan oyuncuların serüvenlerini anlattı.

KAYNAK: Sunay Akın ile İşte O Çocuk