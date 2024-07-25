Usta Oyuncu Perran Kutman'ın "Hayat Bilgisi" Setindeki Gülümseten Anıları
Usta Oyuncu Perran Kutman'ın "Hayat Bilgisi" Setindeki Gülümseten Anıları
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tYma8...
Türk sinemasının unutulmaz ismi Perran Kutman, Sunay Akın'ın YouTube kanalına konuk oldu. Kutman, efsane dizi Hayat Bilgisi setinde yaşadıklarını ve o dönem öğrenci rolünde yer alan oyuncuların serüvenlerini anlattı.
KAYNAK: Sunay Akın ile İşte O Çocuk
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Bir dönemin efsane gençlik dizisi Hayat Bilgisi'ni izlemeyeniniz yoktur.
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Usta oyuncu Perran Kutman'ın başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı dönem büyük yükseliş yaşarken, Afet Hoca'ya hayat veren Kutman'dan yıllar sonra dizi hakkında itiraflar geldi.
Sunay Akın'ın YouTube kanalına konuk olan Perran Kutman, Hayat Bilgisi setinde yaşadığı anıları anlatırken, o dönem her biri oyunculuğa yeni adım atmış genç yetenekleri anmayı da ihmal etmedi.
Sette kendisine "Perran anne" denildiğini belirten Kutman, genç oyuncular için aynı sahneyi iki kez oynayarak onlara çok fazla şey öğrettiğini anlattı.
İşte o anlar:
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