Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Hangi Dizide Rol Alacak?
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen Hangi Dizide Rol Alacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle izlediğimiz Selin Türkmen, yeni sezon için dizi anlaşması yaptı. Selin Türkmen hangi aktörle partner oldu?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay ve Naz Elmas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Kara Dut" dizisi yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alıyor.
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Burak Sağyaşar ve Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosu Sırma Yanık'a emanet edilirken, Kara Dut'un kadrosu daha da genişlemeye devam ediyor.
Son olarak başarılı oyuncu Burak Dakak'ın kadrosuna dahil olduğu dizide Dakak'ın partnerinin kim olacağı merak edilirken beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Dakak'ın partneri Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'i canlandıran Selin Türkmen oldu.
Selin Türkmen dizide İrem Helvacıoğlu'nun canlandıracağı Zuhal karakterinin kız kardeşi Aslı'ya hayat verecek.
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