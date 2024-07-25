İsmail Ege Şaşmaz Yeni Dizisi Kör Nokta'daki Partneri Rabia Soytürk'le İlk Pozunu Paylaştı
İsmail Ege Şaşmaz Yeni Dizisi Kör Nokta'daki Partneri Rabia Soytürk'le İlk Pozunu Paylaştı
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Tanınmış yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın ATV için ürettiği yeni dizi projesi "Kör Nokta" hakkında heyecan verici bir haber paylaşılmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rabia Soytürk dizinin kadın başrol oyuncusu olarak seçilmişti. İsmail Ege Şaşmaz ise erkek başrol oyuncusunu canlandıracaktı.
İsmail Ege Şaşmaz'dan partneri Rabia Soytürk ile ilk poz geldi. İkilinin fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
Dizi, Gece ve Aslım adlı karakterlere hayat veren bu ikilinin, suç ve suçlunun iç içe geçtiği bir trafik kazası sonrası adalet arayışına girişmelerini ve bu süreçte aşık olmalarını konu alacak.
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Bu karmaşık hikaye, izleyicilerin nefesini kesecek bir aşk ve adalet savaşına dönüşecek.
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