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Son 3 Gün: MasterChef Türkiye'nin 12. Yarışmacısı Belli Oldu!

Son 3 Gün: MasterChef Türkiye'nin 12. Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 00:52

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun belirlenmesi için son grup da geldi. Son 3 yarışmacının kaldığı MasterChef'in 12. yarışmacısı kim oldu?

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MasterChef 2024 için ana kadro neredeyse tamamen netleşti.

MasterChef 2024 için ana kadro neredeyse tamamen netleşti.

Üçüncü grubun katıldığı haftada da 5 yarışmacı belirlenecek ve ardından yalnızca yedekler arasından kadroya katılanlar olacak.

Üçüncü grubun katıldığı haftada da 5 yarışmacı belirlenecek ve ardından yalnızca yedekler arasından kadroya katılanlar olacak.

Şu ana kadar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper Ayşe, Beril ve Semih'in seçildiği ana kadroda 12. yarışmacı belli oldu.

Şu ana kadar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper Ayşe, Beril ve Semih'in seçildiği ana kadroda 12. yarışmacı belli oldu.

Ana kadronun 12. yarışmacısı Eda oldu!

Ana kadronun 12. yarışmacısı Eda oldu!

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