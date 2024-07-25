Görüş Bildir
Haberler
TV
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan Eşiyle Tanıştığı Diziyi Açıkladı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan Eşiyle Tanıştığı Diziyi Açıkladı!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 23:52

19. sezonuyla izleyeceğimiz Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan, hayatımıza girdiği diziyle hayatının aşkını bulduğunu açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla önümüzdeki yıl da hayatımızda olacak.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla önümüzdeki yıl da hayatımızda olacak.

18 senedir dizide rol alan oyunculardan olan Özgür Ozan, bu kadar uzun süre bir karakterle var olduğu için Hüsnü Çoban karakteriyle bütünleşti.

18 senedir dizide rol alan oyunculardan olan Özgür Ozan, bu kadar uzun süre bir karakterle var olduğu için Hüsnü Çoban karakteriyle bütünleşti.

Ancak bunun çok daha öncesi var ve pek çoğumuz kendisini Çocuklar Duymasın'daki Selami rolüyle tanıdık.

Ancak bunun çok daha öncesi var ve pek çoğumuz kendisini Çocuklar Duymasın'daki Selami rolüyle tanıdık.

Light Selami rolüyle hayatlarımıza giren Özgür Ozan, meğer hayatının aşkını Çocuklar Duymasın'la bulmuş.

Light Selami rolüyle hayatlarımıza giren Özgür Ozan, meğer hayatının aşkını Çocuklar Duymasın'la bulmuş.

Sette tanıştığı ve kamera arkasında çalışan Neslihan Uğur'la 2005 yılında dünyaevine giren Ozan, mutlu evliliğinden iki de çocuk sahibi oldu.

Sette tanıştığı ve kamera arkasında çalışan Neslihan Uğur'la 2005 yılında dünyaevine giren Ozan, mutlu evliliğinden iki de çocuk sahibi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mutluluğunuz daim olsun!

Mutluluğunuz daim olsun!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın