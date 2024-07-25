Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan Eşiyle Tanıştığı Diziyi Açıkladı!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan Eşiyle Tanıştığı Diziyi Açıkladı!
19. sezonuyla izleyeceğimiz Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan, hayatımıza girdiği diziyle hayatının aşkını bulduğunu açıkladı!
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla önümüzdeki yıl da hayatımızda olacak.
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18 senedir dizide rol alan oyunculardan olan Özgür Ozan, bu kadar uzun süre bir karakterle var olduğu için Hüsnü Çoban karakteriyle bütünleşti.
Ancak bunun çok daha öncesi var ve pek çoğumuz kendisini Çocuklar Duymasın'daki Selami rolüyle tanıdık.
Light Selami rolüyle hayatlarımıza giren Özgür Ozan, meğer hayatının aşkını Çocuklar Duymasın'la bulmuş.
Sette tanıştığı ve kamera arkasında çalışan Neslihan Uğur'la 2005 yılında dünyaevine giren Ozan, mutlu evliliğinden iki de çocuk sahibi oldu.
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Mutluluğunuz daim olsun!
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