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Survivor Yarışmacısı Yaman, Yıldız Tilbe Şarkısıyla Müzik Sektörüne Girdi!

Survivor Yarışmacısı Yaman, Yıldız Tilbe Şarkısıyla Müzik Sektörüne Girdi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 21:29

Survivor All Star'da kekemeliğiyle sık sık gündem olan Yaman Keleş, Yıldız Tilbe'nin bir şarkısının yorumlayarak müzik sektörüne adım attı.

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Survivor'a katılan her yarışmacı kariyerine muhakkak şarkıcı, oyuncu veya influencer olarak devam ediyor.

Survivor'a katılan her yarışmacı kariyerine muhakkak şarkıcı, oyuncu veya influencer olarak devam ediyor.

Başarılı olsun veya olmasın şarkı çıkarma şansına erişen tüm yarışmacılar bu şansı denerken, Survivor All Star'da tanıdığımız bir yarışmacı da bu kervana katıldı.

Başarılı olsun veya olmasın şarkı çıkarma şansına erişen tüm yarışmacılar bu şansı denerken, Survivor All Star'da tanıdığımız bir yarışmacı da bu kervana katıldı.

Kekemeliğiyle ve karıştığı tartışmalarla Survivor'da sık sık gündem olan Yaman Keleş, yarışmanın ardından bir Yıldız Tilbe şarkısıyla müzik sektörüne adımını attı.

Kekemeliğiyle ve karıştığı tartışmalarla Survivor'da sık sık gündem olan Yaman Keleş, yarışmanın ardından bir Yıldız Tilbe şarkısıyla müzik sektörüne adımını attı.

Kübra Saygın'la düet yapan Yaman, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kübra Saygın'la düet yapan Yaman, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte Survivor Yaman'ın o performansı:

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Siz Yaman'ın bu kararını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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