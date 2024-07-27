Aras Bulut İynemli'li "Deha" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Aras Bulut İynemli'li "Deha" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Aras Bulut İynemli'yi Çukur dizisinin ardından ekrana geri döndüren Deha dizisi için hazırlıklar tam gaz devam ederken, Birsen Altuntaş Deha'nın ilk bölüm yayın tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyona geri döndüren proje Deha yeni sezonun en heyecan verici işlerinden.
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Aras Bulut İynemli ve Devrim Özkan'ın partner olacağı dizide yapılan son dakika değişikliğiyle başrol Ahsen Eroğlu'na verilirken, Devrim Özkan'a yapılan bu haksızlık hepimizi dumur etmişti.
Kadrosunda yapılan son değişikliklerle Deha dizisinin ilk okuma provası 26 Temmuz Cuma günü yapılırken yeni sezondaki yayın tarihi de merak ediliyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV Deha dizisini tıpkı Çukur gibi Pazartesi akşamları yayınlamayı planlıyor.
Eğer yeni bir değişiklik olmazsa Deha dizisi 9 Eylül Pazartesi akşamı Show TV'de ilk bölümüyle yayınlanacak.
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