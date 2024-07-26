MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren 13. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren 13. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de 13. yarışmacı belli oldu. Mantar kullanarak yaratıcı yemekler yapan yarışmacılardan Zübeyde ve Muratcan son ikiye kalırken hangi yarışmacı kadroya dahil oldu?
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MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu için rekabet tüm hızıyla devam ediyor.
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Toplamda 12 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu MasterChef'te kadroya son giren kişi Eda olurken, 13. yarışmacı da belli oldu.
İlk turda en iyi Paris-Brest yapan 6 yarışmacı kıyasıya mücadele verirken son ikiye Zübeyde ve Muratcan kaldı.
2. turda mantarla yaratıcı bir yemek yapan yarışmacılardan Muratcan, ana kadroya giren 13. yarışmacı olmaya hak kazandı.
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