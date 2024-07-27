Son Önlüğe 1 Kala! MasterChef Türkiye'nin 14. Yarışmacısı Belli Oldu!
Son Önlüğe 1 Kala! MasterChef Türkiye'nin 14. Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı devam ediyor. 27 Temmuz akşamı yayınlanan programda ana kadroya giren yarışmacı belli oldu. MasterChef 14. yarışmacı kimdir? Detaylar içerikte!
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MasterChef 2024 ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın ilk 13 yarışmacısı Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda ve Muratcan olmuştu.
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Bu akşam geriye kalan yarışmacılar en iyi tabakları çıkarıp 14. yarışmacı olmak için kıyasıya rekabet etti. Şefler bu akşamki yarışmada üçüncü gruptaki adaylardan kuzu böbrek ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.
Niko, Deniz, Ezgi, Nida ve Erim yaptıkları yaratıcı tabakların ardından ikinci aşamaya geçmeye hak kazandılar. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan imambayıldı yemeği yapmalarını talep etti.
Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabakları Niko, Erim ve Ezgi çıkardı. Daha sonrasında Niko'nun tabağı en iyi üçüncü yemek seçildi ve finale kalamadı.
Gecenin en iyi iki tabağını çıkaran Erim ve Ezgi arasında şefler son tercihlerini açıkladı. MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil olan 14. yarışmacı Ezgi oldu. Şefler Ezgi'nin imambayıldı yemeğine bayıldı.
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