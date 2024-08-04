Mehmet Şef MasterChef'te Rizeli Mehmet'in Tatil Teklifine Sosyal Medyadan Yanıt Verdi!
Mehmet Şef MasterChef'te Rizeli Mehmet'in Tatil Teklifine Sosyal Medyadan Yanıt Verdi!
MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Rizeli Mehmet, şefleri tatile yaylaya davet etti. Mehmet Şef yarışmacıya X'ten yanıt verdi.
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MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde şeflerle Rizeli Mehmet'in diyaloğu dikkat çekti.
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Rizeli Mehmet, esprili yönü ile kısa zamanda izleyenlerin kalbini kazandı.
Dünkü bölümde yarışmacı şefleri yaylaya ya da köye gelin, diye Rize'ye tatile çağırdı.
Mehmet Şef yayından o anlara X'ten yanıt verdi: "Tatil şart!"
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