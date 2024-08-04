Sezon Şimdi Başlıyor: MasterChef Türkiye'de Son Yedekler Belli Oldu!
Sezon Şimdi Başlıyor: MasterChef Türkiye'de Son Yedekler Belli Oldu!
MasterChef 2024 ana kadro yarışmacıları tamamlandı. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi.
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2024'ün ana kadro yarışmacıları belirlendi.
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Bu yılın yarışmacıları arasında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Zeynep, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat gibi yetenekli isimler yer alıyor.
4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde ise dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi.
Sercan, Beyzanur ve Adel isimli yarışmacılar, yedekler arasından sıyrılarak yarışmaya katılma hakkı elde etti.
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