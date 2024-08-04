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Sezon Şimdi Başlıyor: MasterChef Türkiye'de Son Yedekler Belli Oldu!

Sezon Şimdi Başlıyor: MasterChef Türkiye'de Son Yedekler Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 00:15

MasterChef 2024 ana kadro yarışmacıları tamamlandı. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi.

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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2024'ün ana kadro yarışmacıları belirlendi.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2024'ün ana kadro yarışmacıları belirlendi.

Bu yılın yarışmacıları arasında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Zeynep, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat gibi yetenekli isimler yer alıyor.

Bu yılın yarışmacıları arasında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Zeynep, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat gibi yetenekli isimler yer alıyor.

4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde ise dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi.

4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde ise dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi.

Sercan, Beyzanur ve Adel isimli yarışmacılar, yedekler arasından sıyrılarak yarışmaya katılma hakkı elde etti.

Sercan, Beyzanur ve Adel isimli yarışmacılar, yedekler arasından sıyrılarak yarışmaya katılma hakkı elde etti.

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