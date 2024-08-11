Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Hepimizin içinde biraz Cüneyd Efendi var galiba😅
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2. MasterChef goygoyları resmen başlamıştır😂
3. 👇🏻😂
4. Instagram açıldı ama kapalıyken biz😂
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6. 😂
7. 😂
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14. Hepimizin tek hayali...
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16. Akıma ayak uydurduk, diyelim😂
18. Nevzat'ın güldüren paylaşımı😂
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