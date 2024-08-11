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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 17:33

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Hepimizin içinde biraz Cüneyd Efendi var galiba😅

1. Hepimizin içinde biraz Cüneyd Efendi var galiba😅
twitter.com

2. MasterChef goygoyları resmen başlamıştır😂

2. MasterChef goygoyları resmen başlamıştır😂
twitter.com

3. 👇🏻😂

3. 👇🏻😂
twitter.com

4. Instagram açıldı ama kapalıyken biz😂

4. Instagram açıldı ama kapalıyken biz😂
twitter.com

5. Mercan oldu, Mırjan😂

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6. 😂

6. 😂
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. "Kanka biz"😂

9. 😂

10. Esra Bilgiç'in kamera arkası sahnesi😂

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11. Nevzat'ın Alican'a benzemesi😂

12. Ceza sana noldu yav😂

13. Kızıl Goncalar özlendi belli ki😂

14. Hepimizin tek hayali...

14. Hepimizin tek hayali...
twitter.com

15. Filenin Sultanları'nın ikonik pozu😂

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16. Akıma ayak uydurduk, diyelim😂

16. Akıma ayak uydurduk, diyelim😂
twitter.com

17. 😂

18. Nevzat'ın güldüren paylaşımı😂

18. Nevzat'ın güldüren paylaşımı😂
twitter.com

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