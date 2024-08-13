Görüş Bildir
Haberler
TV
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Diziye Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Diziye Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 01:45

19. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar, bazı oyuncu ve karakterlerle adeta bütünleşti. Onlardan biri olan Yüsra Geyik'in diziye dönme olasılığı heyecan yarattı.

Kaynak: 2. Sayfa Official

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ha bitti ha bitecek derken 19. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar'da vedalar ve yeni oyuncuların kadroya katılması bir arada yaşanıyor.

Ha bitti ha bitecek derken 19. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar'da vedalar ve yeni oyuncuların kadroya katılması bir arada yaşanıyor.

Bunca zamandır ekranda olduğu için de, bazı oyuncular adeta diziyle bütünleşmiş durumda. Hatta oyuncuları karakterlerden ayırmak neredeyse imkansız artık.

Bunca zamandır ekranda olduğu için de, bazı oyuncular adeta diziyle bütünleşmiş durumda. Hatta oyuncuları karakterlerden ayırmak neredeyse imkansız artık.

O isimlerden biri de dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik hiç şüphesiz. Güzel oyuncu her ne kadar 15. sezonun ardından diziden ayrılsa da hala çoğunlukla Zeliş olarak biliniyor.

O isimlerden biri de dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik hiç şüphesiz. Güzel oyuncu her ne kadar 15. sezonun ardından diziden ayrılsa da hala çoğunlukla Zeliş olarak biliniyor.

Kendine yeni bir yol çizen güzel oyuncuya 2. Sayfa Official ekibi diziye dönüp dönmeyeceğini sordu.

Kendine yeni bir yol çizen güzel oyuncuya 2. Sayfa Official ekibi diziye dönüp dönmeyeceğini sordu.

Güzel oyuncu şu an başka bir projede olsa da sözleriyle ileride dönme ihtimali olduğunu düşündürdü.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın