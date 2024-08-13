Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Diziye Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Diziye Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
19. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar, bazı oyuncu ve karakterlerle adeta bütünleşti. Onlardan biri olan Yüsra Geyik'in diziye dönme olasılığı heyecan yarattı.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Ha bitti ha bitecek derken 19. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar'da vedalar ve yeni oyuncuların kadroya katılması bir arada yaşanıyor.
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Bunca zamandır ekranda olduğu için de, bazı oyuncular adeta diziyle bütünleşmiş durumda. Hatta oyuncuları karakterlerden ayırmak neredeyse imkansız artık.
O isimlerden biri de dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik hiç şüphesiz. Güzel oyuncu her ne kadar 15. sezonun ardından diziden ayrılsa da hala çoğunlukla Zeliş olarak biliniyor.
Kendine yeni bir yol çizen güzel oyuncuya 2. Sayfa Official ekibi diziye dönüp dönmeyeceğini sordu.
Güzel oyuncu şu an başka bir projede olsa da sözleriyle ileride dönme ihtimali olduğunu düşündürdü.
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