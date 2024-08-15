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Bu Kadar Ünlü de Şov: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'nın Kadrosuna Yeni Kadın Başrol Katıldı!

Bu Kadar Ünlü de Şov: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'nın Kadrosuna Yeni Kadın Başrol Katıldı!

Deha Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 22:34

Aras Bulut İynemli'nin başrol olacağı Deha dizisinde kadro neredeyse tamamen netleşti. Devrim Özkan'la başlayan ancak son anda Ahsen Eroğlu olarak değiştirilen kadronun başrolüne bir başka kadın oyuncu daha dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/v...
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Aras Bulut İynemli'yle kavuşmamıza aracı olan Deha, daha sadece adı belliyken bile sezonun en iddialı dizilerinden biri olmayı başarmıştı.

Aras Bulut İynemli'yle kavuşmamıza aracı olan Deha, daha sadece adı belliyken bile sezonun en iddialı dizilerinden biri olmayı başarmıştı.

Başta partner olarak Devrim Özkan düşünülse de, son anda Ahsen Eroğlu olarak değiştirilince ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı.

Başta partner olarak Devrim Özkan düşünülse de, son anda Ahsen Eroğlu olarak değiştirilince ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı.

Devran ve Esme karakterlerine hayat verecek ikilinin yanına bir yeni başrol daha eklendi.

Devran ve Esme karakterlerine hayat verecek ikilinin yanına bir yeni başrol daha eklendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Sezen diziye İmre karakteriyle dahil oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Sezen diziye İmre karakteriyle dahil oldu!

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