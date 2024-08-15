Bu Kadar Ünlü de Şov: Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha'nın Kadrosuna Yeni Kadın Başrol Katıldı!

Aras Bulut İynemli'nin başrol olacağı Deha dizisinde kadro neredeyse tamamen netleşti. Devrim Özkan'la başlayan ancak son anda Ahsen Eroğlu olarak değiştirilen kadronun başrolüne bir başka kadın oyuncu daha dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş