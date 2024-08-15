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Dileği Gerçek Oldu! Gönül Dağı Başrolü Berk Atan'dan 5'inci Sezon Paylaşımı

Dileği Gerçek Oldu! Gönül Dağı Başrolü Berk Atan'dan 5'inci Sezon Paylaşımı

Gönül Dağı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 17:21

Gönül Dağı 5'inci sezon çekimleri başladı. Başrol oyuncusu Berk Atan'dan yeni sezon paylaşımı geldi: 'Ne dilediğinize dikkat edin.'

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Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı sezon finalinin ardından yeni sezona başlıyor.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı sezon finalinin ardından yeni sezona başlıyor.

Çekimleri bugün başlayan Gönül Dağı'nın ilk duyurusu başrol oyuncusu Berk Atan'dan geldi.

Çekimleri bugün başlayan Gönül Dağı'nın ilk duyurusu başrol oyuncusu Berk Atan'dan geldi.

Yeni bölümü Eylül ayında başlayacağı tahmin edilen dizinin setinden fotoğraf paylaşan Atan, "Ne dilediğinize dikkat edin" diyerek dizinin uzun soluklu olmasını dilediğini belirtti.

Yeni bölümü Eylül ayında başlayacağı tahmin edilen dizinin setinden fotoğraf paylaşan Atan, "Ne dilediğinize dikkat edin" diyerek dizinin uzun soluklu olmasını dilediğini belirtti.

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