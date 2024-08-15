Prens Dizisinden Ayrılınca Çok Üzülmüştük! Kirli Sepeti'ne Üç Bomba İsim Dahil Oldu!
Prens Dizisinden Ayrılınca Çok Üzülmüştük! Kirli Sepeti'ne Üç Bomba İsim Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 Eylül’de yayınlanacak “Kirli Sepeti” üç oyuncu katıldı. En son Sadakatsiz'de izlediğimiz Nazlı Bulum da ve Prens'ten gidişi ile üzüldüğümüz Kürşat Demir de kadroda.
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Yakında yayına girecek “Kirli Sepeti” dizisinin ikinci sezon çekimleri yarın başlıyor. Yeni bölüm 8 Eylül'de ekranlarda olacak.
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Kirli Sepeti'nin yeni sezonunda üç oyuncunun daha ekibe dahil olduğu haberi geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süheyla ve Arif’in oğulları Tarık’ı Kürşat Demir,
Gelinleri Şule’yi ise Nazlı Bulum canlandıracak.
Dizide Jülide’nin oğlu Kaan’ı Taha Baran Özbek oynayacak. İlk bölüm ise Jülide’nin eşi Hakan Erşen’in öldürülmesiyle başlayacak.
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