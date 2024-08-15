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Prens Dizisinden Ayrılınca Çok Üzülmüştük! Kirli Sepeti'ne Üç Bomba İsim Dahil Oldu!

Prens Dizisinden Ayrılınca Çok Üzülmüştük! Kirli Sepeti'ne Üç Bomba İsim Dahil Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 15:46

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 Eylül’de yayınlanacak “Kirli Sepeti” üç oyuncu katıldı. En son Sadakatsiz'de izlediğimiz Nazlı Bulum da ve Prens'ten gidişi ile üzüldüğümüz Kürşat Demir de kadroda.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
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Yakında yayına girecek “Kirli Sepeti” dizisinin ikinci sezon çekimleri yarın başlıyor. Yeni bölüm 8 Eylül'de ekranlarda olacak.

Yakında yayına girecek “Kirli Sepeti” dizisinin ikinci sezon çekimleri yarın başlıyor. Yeni bölüm 8 Eylül'de ekranlarda olacak.

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Kirli Sepeti'nin yeni sezonunda üç oyuncunun daha ekibe dahil olduğu haberi geldi.

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Gelinleri Şule’yi ise Nazlı Bulum canlandıracak.

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