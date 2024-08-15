Prens Dizisinden Ayrılınca Çok Üzülmüştük! Kirli Sepeti'ne Üç Bomba İsim Dahil Oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 8 Eylül’de yayınlanacak “Kirli Sepeti” üç oyuncu katıldı. En son Sadakatsiz'de izlediğimiz Nazlı Bulum da ve Prens'ten gidişi ile üzüldüğümüz Kürşat Demir de kadroda.