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Sandık Kokusu'na Hasan'ın Yeğeni Geliyor! Güzel Oyuncu Kadroda!

Sandık Kokusu'na Hasan'ın Yeğeni Geliyor! Güzel Oyuncu Kadroda!

Sandık Kokusu
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 13:15

Yarın ikinci sezon çekimleri başlayacak olan Sandık Kokusu’na yeni oyuncu müjdesi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Gülnaz’ın kızı Nazlı geliyor.

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Show TV’nin yeni sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu'na peş peşe yeni oyuncu haberleri geldi.

Show TV’nin yeni sezonu merakla beklenen dizisi Sandık Kokusu'na peş peşe yeni oyuncu haberleri geldi.

En son Engin Öztürk “Bora”, Biran Damla Yılmaz “Ayça” ve Gözde Seda Altuner “Gülnaz Başkaya” rolleriyle dahil olmuştu.

En son Engin Öztürk “Bora”, Biran Damla Yılmaz “Ayça” ve Gözde Seda Altuner “Gülnaz Başkaya” rolleriyle dahil olmuştu.

Gülnaz ise diziye tek başına gelmiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasan’ın (Uğur Yücel) kız kardeşi olan Gülnaz'ın kızı Nazlı da geliyor.

Gülnaz ise diziye tek başına gelmiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasan’ın (Uğur Yücel) kız kardeşi olan Gülnaz'ın kızı Nazlı da geliyor.

Hasan’ın yeğeni rolünü İpek Özağan canlandıracak. Şimdiden yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi yarın sete çıkıyor!

Hasan’ın yeğeni rolünü İpek Özağan canlandıracak. Şimdiden yeni bölümleri heyecanla beklenen dizi yarın sete çıkıyor!

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