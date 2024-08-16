'Deha' Dizisinden Gelen İlk Sahneler Daha Şimdiden Çok Konuşulmaya Başladı
'Deha' Dizisinden Gelen İlk Sahneler Daha Şimdiden Çok Konuşulmaya Başladı
Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde oynadığı 'Deha' dizisinden ilk görüntüler geldi. Oyuncu kadrosunun büyük ses getirdiği dizinin görselleri sosyal medyada çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarında yeni sezonda yayına girecek olan 'Deha' dizisi oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle daha şimdiden televizyon severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi. Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde olduğu dizide Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.
Dizi, uzun zamandır görüşmeyen bir babayla oğulun yıllar sonra yüzleşmesini ve aralarında gelişen intikam olaylarını konu alıyor.
Hikayeye bakılırsa dizideki her karakter, kendilerinin bile farkında olmadığı gerçek yüzlerini keşfediyor.
Hikayesi ve oyuncu kadrosu çok ses getiren 'Deha'dan ilk kareler de gelmeye başladı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1.
2.
3.
4.
5.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6.
7.
8.
9.
10.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11.
12.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
AHSEN KIZKARDEŞ OLMUŞ, MELİS SEZEN GİBİ BİR ABSÜRT , SÜREKLİ BİYERLERİNİ AÇARAK ŞÖHRET OLMAYA ÇALIŞAN BİR KADIN OYUNCUNUN DA İNANDIRICILIĞI SIFIR, İLK KADIN ... Devamını Gör