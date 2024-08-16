Görüş Bildir
Haberler
TV
'Deha' Dizisinden Gelen İlk Sahneler Daha Şimdiden Çok Konuşulmaya Başladı

'Deha' Dizisinden Gelen İlk Sahneler Daha Şimdiden Çok Konuşulmaya Başladı

Show tv dizi Aras Bulut İynemli
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 12:00

Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde oynadığı 'Deha' dizisinden ilk görüntüler geldi. Oyuncu kadrosunun büyük ses getirdiği dizinin görselleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV ekranlarında yeni sezonda yayına girecek olan 'Deha' dizisi oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle daha şimdiden televizyon severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarında yeni sezonda yayına girecek olan 'Deha' dizisi oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle daha şimdiden televizyon severlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi. Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde olduğu dizide Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi. Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde olduğu dizide Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Dizi, uzun zamandır görüşmeyen bir babayla oğulun yıllar sonra yüzleşmesini ve aralarında gelişen intikam olaylarını konu alıyor.

Dizi, uzun zamandır görüşmeyen bir babayla oğulun yıllar sonra yüzleşmesini ve aralarında gelişen intikam olaylarını konu alıyor.

Hikayeye bakılırsa dizideki her karakter, kendilerinin bile farkında olmadığı gerçek yüzlerini keşfediyor.

Hikayeye bakılırsa dizideki her karakter, kendilerinin bile farkında olmadığı gerçek yüzlerini keşfediyor.

Hikayesi ve oyuncu kadrosu çok ses getiren 'Deha'dan ilk kareler de gelmeye başladı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Hikayesi ve oyuncu kadrosu çok ses getiren 'Deha'dan ilk kareler de gelmeye başladı. Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelin fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
RONIA

AHSEN KIZKARDEŞ OLMUŞ, MELİS SEZEN GİBİ BİR ABSÜRT , SÜREKLİ BİYERLERİNİ AÇARAK ŞÖHRET OLMAYA ÇALIŞAN BİR KADIN OYUNCUNUN DA İNANDIRICILIĞI SIFIR, İLK KADIN ... Devamını Gör