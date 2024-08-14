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'Hayat' Filminin Avrupa'da Ödüle Aday Gösterildiğini Duyuran Zeki Demirkubuz'a Yorum Yağdı

'Hayat' Filminin Avrupa'da Ödüle Aday Gösterildiğini Duyuran Zeki Demirkubuz'a Yorum Yağdı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 17:20

Zeki Demirkubuz 'Hayat' filminin Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasında yer aldığını X/Twitter hesabından duyurdu. Yönetmenin paylaşımına birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

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Yönetmen koltuğunda Selman Nacar’ın oturduğu ve başrolünde Tülin Özen'in oynadığı ‘Tereddüt Çizgisi’ filmi Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasındaki yerini aldı.

Yönetmen koltuğunda Selman Nacar’ın oturduğu ve başrolünde Tülin Özen'in oynadığı ‘Tereddüt Çizgisi’ filmi Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasındaki yerini aldı.

Aynı şekilde Zeki Demirkubuz'un geçtiğimiz sene vizyona giren 'Hayat' filmi de ‘Kinds of Kindness,’ ‘Emilia Pérez,’ ve ‘Sacred Fig' gibi ses getiren adayların olduğu listeye adını yazdırdı.

Aynı şekilde Zeki Demirkubuz'un geçtiğimiz sene vizyona giren 'Hayat' filmi de ‘Kinds of Kindness,’ ‘Emilia Pérez,’ ve ‘Sacred Fig' gibi ses getiren adayların olduğu listeye adını yazdırdı.

Ünlü yönetmen 'Hayat' filminin Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasında yer aldığını X/Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Duyuruyu yaparken ‘Tereddüt Çizgisi’ni de paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü yönetmen 'Hayat' filminin Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasında yer aldığını X/Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Duyuruyu yaparken ‘Tereddüt Çizgisi’ni de paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
twitter.com

Demirkubuz'a birbirinden farklı yorumlar geldi: 👇

Demirkubuz'a birbirinden farklı yorumlar geldi: 👇
twitter.com

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twitter.com
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Avrupa Film Akademisi’nin ödül töreni bu yıl 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bakalım 'Tereddüt Çizgisi' ya da 'Hayat' bu ödülü alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

Avrupa Film Akademisi’nin ödül töreni bu yıl 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bakalım 'Tereddüt Çizgisi' ya da 'Hayat' bu ödülü alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.

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