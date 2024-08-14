'Hayat' Filminin Avrupa'da Ödüle Aday Gösterildiğini Duyuran Zeki Demirkubuz'a Yorum Yağdı
'Hayat' Filminin Avrupa'da Ödüle Aday Gösterildiğini Duyuran Zeki Demirkubuz'a Yorum Yağdı
Zeki Demirkubuz 'Hayat' filminin Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasında yer aldığını X/Twitter hesabından duyurdu. Yönetmenin paylaşımına birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetmen koltuğunda Selman Nacar’ın oturduğu ve başrolünde Tülin Özen'in oynadığı ‘Tereddüt Çizgisi’ filmi Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasındaki yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı şekilde Zeki Demirkubuz'un geçtiğimiz sene vizyona giren 'Hayat' filmi de ‘Kinds of Kindness,’ ‘Emilia Pérez,’ ve ‘Sacred Fig' gibi ses getiren adayların olduğu listeye adını yazdırdı.
Ünlü yönetmen 'Hayat' filminin Avrupa Film Akademisi 2024 ödülleri adayları arasında yer aldığını X/Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Duyuruyu yaparken ‘Tereddüt Çizgisi’ni de paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Demirkubuz'a birbirinden farklı yorumlar geldi: 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Avrupa Film Akademisi’nin ödül töreni bu yıl 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bakalım 'Tereddüt Çizgisi' ya da 'Hayat' bu ödülü alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın