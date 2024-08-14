Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Selvi Boylum Al Yazmalım'da Sevginin Aşka Galip Geldiğini Söyleyen X Kullanıcısı Yeni Bir Tartışma Başlattı

Selvi Boylum Al Yazmalım'da Sevginin Aşka Galip Geldiğini Söyleyen X Kullanıcısı Yeni Bir Tartışma Başlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 12:18

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' üzerine yıllardır çok tartışma yapılıyor. X/Twitter'da @illsonteuxsair adlı bir kullanıcı da sosyal medyada yine benzer bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelin o paylaşıma ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1977 yılında vizyona giren 'Selvi Boylum Al Yazmalım' tüm zamanların en çok sevilen ama en çok da tartışma konusu olan filmlerinden biri.

1977 yılında vizyona giren 'Selvi Boylum Al Yazmalım' tüm zamanların en çok sevilen ama en çok da tartışma konusu olan filmlerinden biri.

Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı film, kocasının onu aldattığını öğrenen Asya'nın evden kaçıp başka bir adama aşık olmasını konu alıyor.

Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı film, kocasının onu aldattığını öğrenen Asya'nın evden kaçıp başka bir adama aşık olmasını konu alıyor.

Film, izleyen pek çok insan tarafından sevginin aşkı yendiği bir hikaye olarak nitelendiriliyor. Özellikle filmin bir sahnesi yıllardır bu konuda tartışma konusu oluyor, üzerine çok konuşuluyor.

Film, izleyen pek çok insan tarafından sevginin aşkı yendiği bir hikaye olarak nitelendiriliyor. Özellikle filmin bir sahnesi yıllardır bu konuda tartışma konusu oluyor, üzerine çok konuşuluyor.

İşte yine o tartışmalardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @illsonteuxsair adlı bir kullanıcı, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın o çok meşhur sahnesini paylaşarak bir tartışma başlattı. Filmin bu sahnesine izleyicilerden birbirinden farklı yorum gecikmedi tabii.

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com

16.

16.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

17.

17.
twitter.com

18.

18.
twitter.com

19.

19.
twitter.com

20.

20.
twitter.com

21.

21.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

22.

22.
twitter.com

23.

23.
twitter.com

24.

24.
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın