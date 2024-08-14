Selvi Boylum Al Yazmalım'da Sevginin Aşka Galip Geldiğini Söyleyen X Kullanıcısı Yeni Bir Tartışma Başlattı
Selvi Boylum Al Yazmalım'da Sevginin Aşka Galip Geldiğini Söyleyen X Kullanıcısı Yeni Bir Tartışma Başlattı
Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' üzerine yıllardır çok tartışma yapılıyor. X/Twitter'da @illsonteuxsair adlı bir kullanıcı da sosyal medyada yine benzer bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelin o paylaşıma ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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1977 yılında vizyona giren 'Selvi Boylum Al Yazmalım' tüm zamanların en çok sevilen ama en çok da tartışma konusu olan filmlerinden biri.
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Atıf Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı film, kocasının onu aldattığını öğrenen Asya'nın evden kaçıp başka bir adama aşık olmasını konu alıyor.
Film, izleyen pek çok insan tarafından sevginin aşkı yendiği bir hikaye olarak nitelendiriliyor. Özellikle filmin bir sahnesi yıllardır bu konuda tartışma konusu oluyor, üzerine çok konuşuluyor.
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