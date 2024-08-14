Selvi Boylum Al Yazmalım'da Sevginin Aşka Galip Geldiğini Söyleyen X Kullanıcısı Yeni Bir Tartışma Başlattı

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' üzerine yıllardır çok tartışma yapılıyor. X/Twitter'da @illsonteuxsair adlı bir kullanıcı da sosyal medyada yine benzer bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelin o paylaşıma ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.