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MasterChef Emre'nin Kırmızı Takım Paylaşımındaki "Deniz" Detayı!

MasterChef Emre'nin Kırmızı Takım Paylaşımındaki "Deniz" Detayı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 20:23

MasterChef'te bu hafta Kırmızı takımda yer alan Emre, takımı için yapılan bir postu, kaotik takım arkadaşı Deniz'i keserek paylaştı.

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MasterChef Deniz, tüm izleyicilerin malumu olduğu üzere 7. sezonun en kaotik yarışmacısı olarak her bölüm bambaşka bir sorun çıkarıyor.

MasterChef Deniz, tüm izleyicilerin malumu olduğu üzere 7. sezonun en kaotik yarışmacısı olarak her bölüm bambaşka bir sorun çıkarıyor.

Dahil olduğu tüm takımlarda illa sorun çıkaran Deniz son olarak takım kaptanı Zeynep'i çileden çıkarıp sinir krizi geçirmesine yol açmıştı.

Dahil olduğu tüm takımlarda illa sorun çıkaran Deniz son olarak takım kaptanı Zeynep'i çileden çıkarıp sinir krizi geçirmesine yol açmıştı.

Pek çok yarışmacı Deniz'i bu tavrından dolayı eleştirirken, takım arkadaşı Emre yaptığı paylaşımla tarafını resmen belli etti.

Pek çok yarışmacı Deniz'i bu tavrından dolayı eleştirirken, takım arkadaşı Emre yaptığı paylaşımla tarafını resmen belli etti.

İzleyiciler tarafından Kırmızı takım yarışmacıları için yapılan bir postu sosyal medya hesabında paylaşan Emre, bu gönderide Deniz'i kesmesiyle dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İzleyiciler tarafından Kırmızı takım yarışmacıları için yapılan bir postu sosyal medya hesabında paylaşan Emre, bu gönderide Deniz'i kesmesiyle dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İşte Emre'nin o paylaşımı:

İşte Emre'nin o paylaşımı:

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