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"Survivor'da Yemek Veriliyor mu?" Sorusuna Ogeday Girişken'den Net Yanıt!

"Survivor'da Yemek Veriliyor mu?" Sorusuna Ogeday Girişken'den Net Yanıt!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 19:21

Survivor'da yarışmacılara yemek verilip verilmediği daima tartışma konusu olurken, Onedio'ya konuk olan Ogeday Girişken, bu konuya en net açıklamayı yaptı.

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Yıllardır Türk televizyonlarına damga vuran Survivor'da yarışmacıların ıssız bir adada yemek verilmeden yarışması hala inanılamayacak kadar ütopik geliyor.

Yıllardır Türk televizyonlarına damga vuran Survivor'da yarışmacıların ıssız bir adada yemek verilmeden yarışması hala inanılamayacak kadar ütopik geliyor.

Yarışmacılara yemek verildiği iddiaları sık sık gündem olurken, bu sene yarışan isimlerin otel ve ev gibi yerlerden fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla iddialar güçlenmişti.

Yarışmacılara yemek verildiği iddiaları sık sık gündem olurken, bu sene yarışan isimlerin otel ve ev gibi yerlerden fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla iddialar güçlenmişti.

Bu sene ikinci kez şampiyon olan Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu ve söz konusu yemek iddiasına son noktayı koydu.

Bu sene ikinci kez şampiyon olan Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk oldu ve söz konusu yemek iddiasına son noktayı koydu.

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Ogeday, "Survivor'a katılanlara yemek verildiği iddiaları doğru mu?" sorusuna "Hayır" yanıtı verirken, yalnızca bu seneye özel bu kuralın yumuşatıldığından bahsetti.

Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Ogeday, "Survivor'a katılanlara yemek verildiği iddiaları doğru mu?" sorusuna "Hayır" yanıtı verirken, yalnızca bu seneye özel bu kuralın yumuşatıldığından bahsetti.

"Ben 96 kilo gidiyorum 80 kiloya düşüyorum. Yemek verildiği zaman yapılabilecek bir diyet programı değil bu. Gerçek anlamda verilmiyor."

"Ben 96 kilo gidiyorum 80 kiloya düşüyorum. Yemek verildiği zaman yapılabilecek bir diyet programı değil bu. Gerçek anlamda verilmiyor."
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"Ama bu seneye özgü performans senesi olduğu için yemeksizlik olayını azalttılar. Ama bu format el altından yemek verelim gibi bir format değil."

"Ama bu seneye özgü performans senesi olduğu için yemeksizlik olayını azalttılar. Ama bu format el altından yemek verelim gibi bir format değil."

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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