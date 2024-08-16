Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'i Bir Araya Getiren "Leyla" Dizisinden İlk Fragman!
Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'i Bir Araya Getiren "Leyla" Dizisinden İlk Fragman!
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NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı işlerinden biri olarak görülen "Leyla" özellikle başrolleriyle dikkat çekiyor.
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Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı başrollerinde buluşturan dizi bir intikamı konu alırken, iki ismin uyumu izleyicileri epey heyecanlandırmıştı.
18 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen Leyla dizisinden sonunda ilk fragman geldi ve sosyal medya resmen ayağa kalktı.
İşte Leyla'nın ilk fragmanı:
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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