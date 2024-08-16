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Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'i Bir Araya Getiren "Leyla" Dizisinden İlk Fragman!

Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'i Bir Araya Getiren "Leyla" Dizisinden İlk Fragman!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 21:00

NOW ekranlarının yeni sezon için en beklenen dizilerinden Leyla'dan ilk fragman geldi. Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı başrolünde birleştiren dizi kısa sürede sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı işlerinden biri olarak görülen "Leyla" özellikle başrolleriyle dikkat çekiyor.

NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı işlerinden biri olarak görülen "Leyla" özellikle başrolleriyle dikkat çekiyor.

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı başrollerinde buluşturan dizi bir intikamı konu alırken, iki ismin uyumu izleyicileri epey heyecanlandırmıştı.

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ı başrollerinde buluşturan dizi bir intikamı konu alırken, iki ismin uyumu izleyicileri epey heyecanlandırmıştı.

18 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen Leyla dizisinden sonunda ilk fragman geldi ve sosyal medya resmen ayağa kalktı.

18 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen Leyla dizisinden sonunda ilk fragman geldi ve sosyal medya resmen ayağa kalktı.

İşte Leyla'nın ilk fragmanı:

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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