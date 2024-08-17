MasterChef'te Kaos: Beyza, Zeynep ve Ümmühan'a Ağzının Payını Verdi!

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Zeynep, Ümmühan ve Beyza'nın kavgası damga vurdu. Beyza, takım kaptanı Zeynep'i savunmasına rağmen Zeynep'ten tamamen ters bir etki görürken, ayrıca olaya Ümmühan'ın da dahil olmasıyla Beyza'nın sabrı resmen taştı.