MasterChef'te Kaos: Beyza, Zeynep ve Ümmühan'a Ağzının Payını Verdi!
MasterChef'te Kaos: Beyza, Zeynep ve Ümmühan'a Ağzının Payını Verdi!
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Zeynep, Ümmühan ve Beyza'nın kavgası damga vurdu. Beyza, takım kaptanı Zeynep'i savunmasına rağmen Zeynep'ten tamamen ters bir etki görürken, ayrıca olaya Ümmühan'ın da dahil olmasıyla Beyza'nın sabrı resmen taştı.
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MasterChef Türkiye 7. sezonu resmen bomba gibi ilerliyor.
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Her bölüm bambaşka yarışmacıların birbirine girdiği yarışmanın son bölümüne Zeynep'in Beyza'ya tavrı gündem oldu.
Yeni bölüm fragmanında Zeynep'in eleme oylamasında kendisine tavrını eleştiren Beyza, "Ben onu Deniz'e karşı savundum o beni küçümsüyor" derken, Zeynep ve olaya sonradan dahil olan Ümmühan resmen çıldırdı.
Ümmühan'a "Her şeye maydonoz olma" diyen Beyza, "Yaşım senden çok büyük saygılı ol" şeklinde yanıt alırken, Zeynep'ten de tepki gördü.
Kendini savunmaya çalışan Beyza, Zeynep'ten "Sen çok fenasın" yanıtı alırken, izleyiciler Zeynep ve Ümmühan'ın bu aşırı tavrını gereksiz buldu.
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İşte o anlar:
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