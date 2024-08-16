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Damla Sönmez'i Ekranlara Döndüren "Kötü Kan"dan İlk Fragman Geldi!

Damla Sönmez'i Ekranlara Döndüren "Kötü Kan"dan İlk Fragman Geldi!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 22:18

NOW'ın yeni sezon için Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı başrolünde buluşturduğu Kötü Kan'ın tanıtımı merakla beklenirken, heyecan yaratan diziden ilk fragman geldi.

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Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı partner olarak karşımıza çıkaran Kötü Kan dizisi, NOW'ın yeni sezon için en özendiği işlerinden biri.

Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı partner olarak karşımıza çıkaran Kötü Kan dizisi, NOW'ın yeni sezon için en özendiği işlerinden biri.

Damla Sönmez'i televizyona döndüren dizi hikâyesiyle büyük beklenti yaratırken, ikilinin aşırı uyumlu olması sosyal medyayı ayağa kaldırmış durumda.

Damla Sönmez'i televizyona döndüren dizi hikâyesiyle büyük beklenti yaratırken, ikilinin aşırı uyumlu olması sosyal medyayı ayağa kaldırmış durumda.

13 Eylül Cuma günü yayınlanması beklenen Kötü Kan dizisinden sonunda haber geldi ve ilk fragman yayınlandı.

13 Eylül Cuma günü yayınlanması beklenen Kötü Kan dizisinden sonunda haber geldi ve ilk fragman yayınlandı.

İşte o fragman:

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