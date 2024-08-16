Damla Sönmez'i Ekranlara Döndüren "Kötü Kan"dan İlk Fragman Geldi!
Damla Sönmez'i Ekranlara Döndüren "Kötü Kan"dan İlk Fragman Geldi!
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Damla Sönmez ve Ertan Saban'ı partner olarak karşımıza çıkaran Kötü Kan dizisi, NOW'ın yeni sezon için en özendiği işlerinden biri.
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Damla Sönmez'i televizyona döndüren dizi hikâyesiyle büyük beklenti yaratırken, ikilinin aşırı uyumlu olması sosyal medyayı ayağa kaldırmış durumda.
13 Eylül Cuma günü yayınlanması beklenen Kötü Kan dizisinden sonunda haber geldi ve ilk fragman yayınlandı.
İşte o fragman:
Gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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