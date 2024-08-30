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Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu: Ünlü Oyuncu Sandık Kokusu'na Veda Etti!

Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu: Ünlü Oyuncu Sandık Kokusu'na Veda Etti!

Sandık Kokusu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 09:32

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu'nun ikinci sezonu 18 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Yeniliklerin ve gelişmelerin yaşanacağı dizinin kadrosuna katıldığı açıklanan bir oyuncunun, daha çekimler başlamadan diziden ayrıldığı ortaya çıktı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını alarak izleyenlerini sevindirmişti.

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını alarak izleyenlerini sevindirmişti.

Pek çok oyuncu değişikliğine gidilen dizide ilginç bir gelişme yaşandı.

Pek çok oyuncu değişikliğine gidilen dizide ilginç bir gelişme yaşandı.

Karsu'nun kuzeni Ayça rolüyle diziye dahil olduğu açıklanan Biran Damla Yılmaz'ın diziden ayrıldığı öğrenildi!

Karsu'nun kuzeni Ayça rolüyle diziye dahil olduğu açıklanan Biran Damla Yılmaz'ın diziden ayrıldığı öğrenildi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu proje koşullarında anlaşamadığı için ekipten ayrılık kararı almış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu proje koşullarında anlaşamadığı için ekipten ayrılık kararı almış.

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