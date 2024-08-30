Abisinin Yanındaymış: Narin'in Kuzeni, Bulundukları Yerden Kuran Kursunu Görüp Göremediklerini Açıkladı!
Abisinin Yanındaymış: Narin'in Kuzeni, Bulundukları Yerden Kuran Kursunu Görüp Göremediklerini Açıkladı!
8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üstünden tam 10 gün geçti. Arama çalışmaları süren Narin ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, yakın çevresinden bilgi alımına devam ediliyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında da ele alınan konuda, Arslan'ın ekibi Narin'in kuzeniyle iletişime geçti. Kaybolduğu günle ilgili yeni bilgiler elde edildi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursuna gitmek üzere evden ayrılan Narin'den 10 gündür haber alınamıyor.
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Tüm Türkiye'de gelişmeleri merakla beklenen olayla ilgili dün akşam saatlerinde yayın yasağı kararı alınmıştı.
Abisinin kolunda iki ısırık izi olduğu açıklanmış, DNA örneği alınan izlerde Narin'e ait bir bulguya ulaşılamamıştı.
Annesinin "Ahırın yanında gördüm" dediği abi Enes'in yanında bulunan 2 kişiden biri olan kuzeni, o günle ilgili Didem Arslan'la Vazgeçme'ye açıklamalarda bulundu.
Narin'in kuzeninin yaptığı yer göstermeye göre, Narin evine giden kısa yolu değil; uzun yolu tercih etmiş.
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Kuzenin açıklamasına göre damda olduğu söylenen anne, Enes ve arkadaşlarını; Enes ve arkadaşları da bulundukları yerden Kuran kursunu görebilirdi...
Narin'in neden kısa yolu değil de uzun yolu tercih ettiği ise belirsizliğini koruyor.
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