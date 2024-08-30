Abisinin Yanındaymış: Narin'in Kuzeni, Bulundukları Yerden Kuran Kursunu Görüp Göremediklerini Açıkladı!

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üstünden tam 10 gün geçti. Arama çalışmaları süren Narin ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, yakın çevresinden bilgi alımına devam ediliyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında da ele alınan konuda, Arslan'ın ekibi Narin'in kuzeniyle iletişime geçti. Kaybolduğu günle ilgili yeni bilgiler elde edildi.