Yayın Aniden Kesilmişti: Narin'in Annesinin Açıklamaları Yayınlandı!
Yayın Aniden Kesilmişti: Narin'in Annesinin Açıklamaları Yayınlandı!
9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin tüm Türkiye'nin gündemine otururken, emniyet güçlerinin yanı sıra Didem Arslan, Vazgeçme programında bu olayı işliyor. Geçtiğimiz günlerde annenin Narin'in abisi hakkında yaptığı açıklamaların aniden kesilmesi şaşkınlık yaratırken, Didem Arslan o ifadelerin sansürsüz halini yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'da 9 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için tüm emniyet güçleri harekete geçerken, Show TV'de Vazgeçme programını sunan Didem Arslan da olayın sıkı takipçisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in akrabalarıyla röportaj yapan Didem Arslan, sürecin hızlanması için her gün bu konuyu programına taşırken, annenin röportaj verdiği anların aniden kesilmesi şüphe uyandırmıştı.
Annenin oğlu ve iki arkadaşının bir köpeğe zarar verdikleri ve tütün içtiklerini anlatması üzerine Didem Arslan'ın yayını aniden durdurması "Neyi saklıyorlar?" sorusunu akıllara getirirken, Didem Arslan bu konuda açıklama yapmıştı.
RTÜK kuralları nedeniyle yayını kesmek durumunda kaldığını belirten Arslan "sigara" kelimesini sansürlediğini söylerken daha sonrasında o röportajın tam halini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte Narin'in annesinin açıklamalarının tam hali:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın