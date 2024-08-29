Yayın Aniden Kesilmişti: Narin'in Annesinin Açıklamaları Yayınlandı!

9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin tüm Türkiye'nin gündemine otururken, emniyet güçlerinin yanı sıra Didem Arslan, Vazgeçme programında bu olayı işliyor. Geçtiğimiz günlerde annenin Narin'in abisi hakkında yaptığı açıklamaların aniden kesilmesi şaşkınlık yaratırken, Didem Arslan o ifadelerin sansürsüz halini yayınladı.