Milyoner'de Yarışan Genç Yarışmacı Bilim Sorusundaki Açıklamalarıyla Harvard'lı Akademisyenden Övgü Aldı!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 22 yaşındaki İsa Tarim, sorulara verdiği yanıt ve bilgilerle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Tarim'e bu sefer de bir övgü Harvard'lı akademisyen Dr. Ozan Ünlü'den geldi!