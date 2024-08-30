Milyoner'de Yarışan Genç Yarışmacı Bilim Sorusundaki Açıklamalarıyla Harvard'lı Akademisyenden Övgü Aldı!
Milyoner'de Yarışan Genç Yarışmacı Bilim Sorusundaki Açıklamalarıyla Harvard'lı Akademisyenden Övgü Aldı!
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 22 yaşındaki İsa Tarim, sorulara verdiği yanıt ve bilgilerle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Tarim'e bu sefer de bir övgü Harvard'lı akademisyen Dr. Ozan Ünlü'den geldi!
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Yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yaz sezonunda ara vermeden yoluna devam ediyor.
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Kenan İmirzalıoğlu ile son bölümleri izlediğimiz programa geçtiğimiz hafta genç bir yarışmacı damga vurdu.
İsa Tarim adlı 22 yaşındaki tıp öğrencisi, sorulara verdiği yanıtlar ve bilgilerle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı.
500 Bin TL değerindeki soruda çekilme kararı alan genç yarışmacı, B şıkkını söyleyerek doğru yanıt verse de 300 Bin TL'nin sahibi olmuştu.
Hafta boyunca harika yorumlar alan Tarim'e, bu kez de Harvard'lı akademisyen Dr. Ozan Ünlü övgü dolu bir yorum yaptı.
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Tarim önce teşekkür ettiği bu mesaja, ardından esprili bir dille yanıt verdi.
Ayrıca aldığı mesajlar sebebiyle bir haftadır mutlu uyuduğunu da dile getirdi. Başarıların daim olsun İsa!
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