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MasterChef'e Yedeklerden Giren 4. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef'e Yedeklerden Giren 4. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 17:52

MasterChef Türkiye'de yine yedeklerin mücadelesini izledik. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada Yudum ve Bera son ikiye kaldı. Peki ana kadroya hangi isim girdi?

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MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacıların ana kadroya girmesi için her hafta kıyasıya mücadele devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacıların ana kadroya girmesi için her hafta kıyasıya mücadele devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Akın ana kadroya giren isim olurken bu hafta ana kadroya giren 4. isim olmak için yarışmacılar bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta Akın ana kadroya giren isim olurken bu hafta ana kadroya giren 4. isim olmak için yarışmacılar bir araya geldi.

Üç yarışmacının sona kaldığı gecede jüri Bera ve Yudum arasında kalırken, sonunda ana kadroya giren isim belli oldu.

Üç yarışmacının sona kaldığı gecede jüri Bera ve Yudum arasında kalırken, sonunda ana kadroya giren isim belli oldu.

MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren 4. isim Yudum oldu.

MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren 4. isim Yudum oldu.

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