Yaş Farkı Eleştirilmişti: Su Burcu Yazgı Coşkun, Karakteri ve Burak Deniz'le İlgili Konuştu!
Yaş Farkı Eleştirilmişti: Su Burcu Yazgı Coşkun, Karakteri ve Burak Deniz'le İlgili Konuştu!
atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat vermeye hazırlanan Su Burcu Yazgı Coşkun, karakteri ve partneri Burak Deniz hakkında açıklamalarda bulundu.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, yeni sezonun en merak edilen işlerinin başında yer alıyor.
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İkili arasındaki yaş farkı dizi haberi geldiğinden beri gündemden düşmezken, Su Burcu Yazgı Coşkun hem karakteri hem de partneri Burak Deniz hakkında konuştu.
"Canfeza, çok masum ve duru bir karakter. Bir anda, hiç beklemediği ve aklının ucundan bile geçmeyecek bambaşka bir dünyanın içinde buluyor kendini. Ancak asla umudunu kaybetmiyor."
"Güzel günlerin geleceği ve nasibinde onu güzel şeylerin beklediği fikri onu ayakta tutuyor. Aşkına tutunuyor. Bir şekilde güçlü kalıyor. Canfeza'nın içinde hep kelebekler uçuşuyormuş gibi hissediyorum. O kelebekleri öldürmek isteyenlere rağmen güçlü ve umutlu bir genç kadın Canfeza."
Coşkun, partneri Burak Deniz için ise “Partnerim çok yetenekli bir oyuncu. Onunla senaryo paylaşmak gerçekten çok güzel.” dedi.
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