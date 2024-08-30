Cenaze mi Var? Kızılcık Şerbeti 3. Sezondan İlk Kamera Arkası Geldi!
Cenaze mi Var? Kızılcık Şerbeti 3. Sezondan İlk Kamera Arkası Geldi!
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Show TV'nin fenomen olan dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş hazırlığı içerisinde.
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Sezon finaliyle hepimizi oturduğumuz yere çivileyen Kızılcık Şerbeti'nde sarpa saran olayların yeni sezonda nasıl toparlanacağı merak konusu olurken, ekibin sete çıkmasıyla setten haberler gelmeye başladı.
Hastane çekimleriyle başlayan dizide şu an Alev'in doğum yapıp öldüğü söylentileri kol gezerken, şimdi de setten kamera arkası görüntüleri geldi.
Kıvılcım'ın evindeki çekimden kamera arkası görüntüsü gelirken, Sönmez, Kıvılcım, Doğa ve Kıvılcım'ın kuzeni Meryem'in siyahlar içinde olması akıllara "Cenaze mi var?" sorusunu getirdi.
İşte o anlar:
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