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Yanlışlıkla Yayınladılar: Yemekteyiz'de Yarışmacılara Sufle Veriliyormuş!

Yanlışlıkla Yayınladılar: Yemekteyiz'de Yarışmacılara Sufle Veriliyormuş!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 21:51

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz özellikle yarışmacıların yarattığı kavgalarla gündemden düşmezken, yarışmacılara sufle verildiği ve ne söyleyeceklerine daha önceden karar verildiği çekim hatasında ortaya çıktı.

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TV8'de Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz, bir yemek programı olmasına rağmen yarışmacıların kaotik kavgalarıyla gündeme geliyor.

TV8'de Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz, bir yemek programı olmasına rağmen yarışmacıların kaotik kavgalarıyla gündeme geliyor.

Yarışmacıların sık sık birbirine girdiği ve yemeklerine acımasız eleştirilerin yapıldığı yarışma programında bu durum artık bir klasik haline gelirken, programdaki bir çekim hatası tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Yarışmacıların sık sık birbirine girdiği ve yemeklerine acımasız eleştirilerin yapıldığı yarışma programında bu durum artık bir klasik haline gelirken, programdaki bir çekim hatası tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Günün menüsü hakkında yorum yapan yarışmacının sözünü unutması üzerine çekim ekibi yarışmacıyı düzeltip söyleyeceklerini hatırlatırken, programın bunu fark etmeden televizyonda yayınlaması her şeyin kurgu olduğu iddialarını güçlendirdi.

Günün menüsü hakkında yorum yapan yarışmacının sözünü unutması üzerine çekim ekibi yarışmacıyı düzeltip söyleyeceklerini hatırlatırken, programın bunu fark etmeden televizyonda yayınlaması her şeyin kurgu olduğu iddialarını güçlendirdi.

İşte o anlar:

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