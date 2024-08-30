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Yabani'de Asi'nin Kardeşini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Yabani'de Asi'nin Kardeşini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 21:03

NOW'ın sevilen dizisi Yabani 2. sezonuyla geri dönerken, bu sezon Asi karakteriyle ilgili alınan kararlardan biri de ailesinin hikayeye dahil olmasıydı. Asi'nin kardeşini canlandıracak oyuncu ise belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
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Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan Yabani, 2. sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan Yabani, 2. sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Kadrosunda ciddi oyuncu değişiklikleri yaşanan Yabani'de başrol Simay Barlas'ın diziden ayrılacağı söylentileri yayılırken, Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterine odaklanan bir sezon olacağı tahmin ediliyor.

Kadrosunda ciddi oyuncu değişiklikleri yaşanan Yabani'de başrol Simay Barlas'ın diziden ayrılacağı söylentileri yayılırken, Rojbin Erden'in canlandırdığı Asi karakterine odaklanan bir sezon olacağı tahmin ediliyor.

Yeni sezonda Asi karakterinin ailesinin diziye dahil olması hikayede ciddi değişikliğe gidileceğinin sinyallerini verirken, Birsen Altuntaş Asi'nin kardeşini canlandıracak oyuncunun belli olduğunu açıkladı.

Yeni sezonda Asi karakterinin ailesinin diziye dahil olması hikayede ciddi değişikliğe gidileceğinin sinyallerini verirken, Birsen Altuntaş Asi'nin kardeşini canlandıracak oyuncunun belli olduğunu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu İlayda Sezgin, Asi'nin kız kardeşi Tuba olarak yeni sezonda Yabani'de olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu İlayda Sezgin, Asi'nin kız kardeşi Tuba olarak yeni sezonda Yabani'de olacak.

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