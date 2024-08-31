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Dizi İçin Kesti Sandık: Afra Saraçoğlu'nun Saçları Peruk Çıktı!

Dizi İçin Kesti Sandık: Afra Saraçoğlu'nun Saçları Peruk Çıktı!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 12:54

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için setten görüntüler gelirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçları görenleri şaşırtmıştı. Saçını kestirdiği düşünülen Saraçoğlu'nun aslında peruk taktığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 3. sezon onayı alarak hayranlarını epey sevindirmişti.

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 3. sezon onayı alarak hayranlarını epey sevindirmişti.

Yeni sezon için sete çıkan dizi ekibinden görüntüler gelirken, Seyran ve Ferit'in boşanıp apayrı hayatlar kurmaları dikkat çekti.

Yeni sezon için sete çıkan dizi ekibinden görüntüler gelirken, Seyran ve Ferit'in boşanıp apayrı hayatlar kurmaları dikkat çekti.

Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun senaryo için saçlarını kısacık kestirmesi gelen set fotoğraflarından en ilgi çekicisi olurken, Saraçoğlu'nun peruk kullanıp kullanmadığı merak konusu olmuştu.

Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun senaryo için saçlarını kısacık kestirmesi gelen set fotoğraflarından en ilgi çekicisi olurken, Saraçoğlu'nun peruk kullanıp kullanmadığı merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş bu konuda açıklama yaparken, Saraçoğlu'nun bir şampuan markasıyla sözleşmesi olduğu için saçlarını kestirmeyip peruk taktığını belirtti.

Birsen Altuntaş bu konuda açıklama yaparken, Saraçoğlu'nun bir şampuan markasıyla sözleşmesi olduğu için saçlarını kestirmeyip peruk taktığını belirtti.

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