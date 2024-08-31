Dizi İçin Kesti Sandık: Afra Saraçoğlu'nun Saçları Peruk Çıktı!
Dizi İçin Kesti Sandık: Afra Saraçoğlu'nun Saçları Peruk Çıktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için setten görüntüler gelirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçları görenleri şaşırtmıştı. Saçını kestirdiği düşünülen Saraçoğlu'nun aslında peruk taktığı ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 3. sezon onayı alarak hayranlarını epey sevindirmişti.
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Yeni sezon için sete çıkan dizi ekibinden görüntüler gelirken, Seyran ve Ferit'in boşanıp apayrı hayatlar kurmaları dikkat çekti.
Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun senaryo için saçlarını kısacık kestirmesi gelen set fotoğraflarından en ilgi çekicisi olurken, Saraçoğlu'nun peruk kullanıp kullanmadığı merak konusu olmuştu.
Birsen Altuntaş bu konuda açıklama yaparken, Saraçoğlu'nun bir şampuan markasıyla sözleşmesi olduğu için saçlarını kestirmeyip peruk taktığını belirtti.
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