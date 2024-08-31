Show TV'nin İddialı Dizisi "Deha" Fragmanında Hiç "Kadın" Olmaması Tepkilerin Odağında!
Show TV'nin İddialı Dizisi "Deha" Fragmanında Hiç "Kadın" Olmaması Tepkilerin Odağında!
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Deha'dan ilk tanıtım fragmanları gelirken, dizideki fragmanlarda hiçbir kadın oyuncuya yer verilmemesi kısa sürede tepkilere yol açtı.
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Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerini paylaştığı "Deha" dizisi yeni sezon için Show TV'nin en iddialı işlerinden biri olmaya aday.
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Fragmanı yayınlanan Deha izleyici tarafından beğeni kazansa da biraz dikkatli bakıldığında fragmanda hiç "kadın" yer almaması kısa sürede gündem oldu.
Yalnızca erkek karakterlerin yer aldığı fragman bu açıdan tepkilerin odağına otururken, sosyal medyada eleştirel yorumlar gecikmedi.
İşte Deha'nın fragmanı:
Gelen tepkiler de şu şekilde:
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