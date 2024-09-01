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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Narin Güran Uyarısı: “En Ağır Yaptırımlar Uygulanacaktır”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Narin Güran Uyarısı: “En Ağır Yaptırımlar Uygulanacaktır”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.09.2024 - 15:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır’da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında çıkan haberler konusunda medya kuruluşlarını uyardı. Soruşturma hakkında alınan yayın yasağını hatırlatan Şahin “Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır” dedi. 

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21 Ağustos’da Diyarbakır’da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında her dakika yeni detaylar ortaya çıkmaya, haber ajansları da bu detayları kullanıcılarına servis etmeye devam ediyor.

21 Ağustos’da Diyarbakır’da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında her dakika yeni detaylar ortaya çıkmaya, haber ajansları da bu detayları kullanıcılarına servis etmeye devam ediyor.

Servis edilen detay haberleri sonrasında RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran soruşturması hakkında açıklama paylaştı.

Servis edilen detay haberleri sonrasında RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran soruşturması hakkında açıklama paylaştı.

Soruşturma detayları hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince alınan yayın yasağı kararının olduğunu hatırlayan Ebubekir Şahin şu açıklamayı yaptı:

Soruşturma detayları hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince alınan yayın yasağı kararının olduğunu hatırlayan Ebubekir Şahin şu açıklamayı yaptı:

KAMUOYUNUN VE YAYINCILARIN DİKKATİNE!

Bilindiği üzere kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştır. Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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