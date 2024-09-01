RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Narin Güran Uyarısı: “En Ağır Yaptırımlar Uygulanacaktır”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Narin Güran Uyarısı: “En Ağır Yaptırımlar Uygulanacaktır”
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır’da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında çıkan haberler konusunda medya kuruluşlarını uyardı. Soruşturma hakkında alınan yayın yasağını hatırlatan Şahin “Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Ağustos’da Diyarbakır’da kaybolan ve günlerdir bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında her dakika yeni detaylar ortaya çıkmaya, haber ajansları da bu detayları kullanıcılarına servis etmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Servis edilen detay haberleri sonrasında RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran soruşturması hakkında açıklama paylaştı.
Soruşturma detayları hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince alınan yayın yasağı kararının olduğunu hatırlayan Ebubekir Şahin şu açıklamayı yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın