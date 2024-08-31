Ferit Devri Kapandı: Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Yeni Partneri Belli Oldu!
Ferit Devri Kapandı: Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Yeni Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezona sil baştan bir senaryoyla başlarken, Ferit ve Seyran'ın ayrılığına kadar çok ciddi değişiklikler söz konusu. İkilinin partnerleri değişirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun partnerini kimin canlandıracağı belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 3. sezonunda senaryosunu sil baştan ele alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 yıllık zaman atlaması yaşanacak Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit karakterleri boşanıp hayatlarına yeni isimler girerken ikilinin yeni partnerlerinin kimler olacağı merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde 3. sezon için sete çıkan Yalı Çapkını'nda yeni sezonun ilk bölümü ipler gerilirken Birsen Altuntaş'tan Seyran'ın yeni partneri için ilk haber geldi.
3. sezonda Seyran'ın hayatına Sinan adlı bir erkek girerken, Sinan'ı kimin canlandıracağını Altuntaş açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinan karakteri daha önce Çukur ve Kopuk dizilerinde rol alan Cem Söküt oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım Seyran ve Sinan aşkı ekrana nasıl yansıyacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın