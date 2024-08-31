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Ferit Devri Kapandı: Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Yeni Partneri Belli Oldu!

Ferit Devri Kapandı: Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Yeni Partneri Belli Oldu!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 16:23 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 16:45

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezona sil baştan bir senaryoyla başlarken, Ferit ve Seyran'ın ayrılığına kadar çok ciddi değişiklikler söz konusu. İkilinin partnerleri değişirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun partnerini kimin canlandıracağı belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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2 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 3. sezonunda senaryosunu sil baştan ele alıyor.

2 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 3. sezonunda senaryosunu sil baştan ele alıyor.

2 yıllık zaman atlaması yaşanacak Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit karakterleri boşanıp hayatlarına yeni isimler girerken ikilinin yeni partnerlerinin kimler olacağı merak konusu olmuştu.

2 yıllık zaman atlaması yaşanacak Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit karakterleri boşanıp hayatlarına yeni isimler girerken ikilinin yeni partnerlerinin kimler olacağı merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde 3. sezon için sete çıkan Yalı Çapkını'nda yeni sezonun ilk bölümü ipler gerilirken Birsen Altuntaş'tan Seyran'ın yeni partneri için ilk haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde 3. sezon için sete çıkan Yalı Çapkını'nda yeni sezonun ilk bölümü ipler gerilirken Birsen Altuntaş'tan Seyran'ın yeni partneri için ilk haber geldi.

3. sezonda Seyran'ın hayatına Sinan adlı bir erkek girerken, Sinan'ı kimin canlandıracağını Altuntaş açıkladı.

3. sezonda Seyran'ın hayatına Sinan adlı bir erkek girerken, Sinan'ı kimin canlandıracağını Altuntaş açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinan karakteri daha önce Çukur ve Kopuk dizilerinde rol alan Cem Söküt oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinan karakteri daha önce Çukur ve Kopuk dizilerinde rol alan Cem Söküt oldu.
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Bakalım Seyran ve Sinan aşkı ekrana nasıl yansıyacak?

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