Ferit Devri Kapandı: Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Yeni Partneri Belli Oldu!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezona sil baştan bir senaryoyla başlarken, Ferit ve Seyran'ın ayrılığına kadar çok ciddi değişiklikler söz konusu. İkilinin partnerleri değişirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun partnerini kimin canlandıracağı belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş