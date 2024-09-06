Sosyal Medyaya Anında Geri Dönen Dilan Polat'ın Takipçi Sayısı Dakikada 4 Bin Kişi Artıyor
Sosyal Medyaya Anında Geri Dönen Dilan Polat'ın Takipçi Sayısı Dakikada 4 Bin Kişi Artıyor
Engin Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat'ın takipçi sayısı yeniden artmaya başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat 'Enerci' şarkısını açıp bağıra bağıra söylemesiyle tepki çekmeye başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabında kardeşleriyle sevincini paylaştığı anlarla gündeme oturan Polat'ın tahliye olmasının ardından yaşandığı gibi takipçi sayısı da yükselişe geçti.
Her geçen dakika dört bin takipçi daha kazanan Dilan Polat'ın paylaşım yaptıkça takipçi sayısının arttığı görüldü!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın