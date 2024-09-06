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Sosyal Medyaya Anında Geri Dönen Dilan Polat'ın Takipçi Sayısı Dakikada 4 Bin Kişi Artıyor

Sosyal Medyaya Anında Geri Dönen Dilan Polat'ın Takipçi Sayısı Dakikada 4 Bin Kişi Artıyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 12:48

Engin Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat'ın takipçi sayısı yeniden artmaya başladı!

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Engin Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat 'Enerci' şarkısını açıp bağıra bağıra söylemesiyle tepki çekmeye başlamıştı.

Engin Polat'ın tahliyesinin ardından sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat 'Enerci' şarkısını açıp bağıra bağıra söylemesiyle tepki çekmeye başlamıştı.

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Sosyal medya hesabında kardeşleriyle sevincini paylaştığı anlarla gündeme oturan Polat'ın tahliye olmasının ardından yaşandığı gibi takipçi sayısı da yükselişe geçti.

Sosyal medya hesabında kardeşleriyle sevincini paylaştığı anlarla gündeme oturan Polat'ın tahliye olmasının ardından yaşandığı gibi takipçi sayısı da yükselişe geçti.

Her geçen dakika dört bin takipçi daha kazanan Dilan Polat'ın paylaşım yaptıkça takipçi sayısının arttığı görüldü!

Her geçen dakika dört bin takipçi daha kazanan Dilan Polat'ın paylaşım yaptıkça takipçi sayısının arttığı görüldü!

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