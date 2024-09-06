Gazeteci Ece Üner Kara Para Aklama Suçuyla Yargılanan Polatların Tahliye Kararına Fena Çıkıştı
Gazeteci Ece Üner Kara Para Aklama Suçuyla Yargılanan Polatların Tahliye Kararına Fena Çıkıştı
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Geçtiğimiz saatlerde üçüncü kez duruşması görülen Polatların Engin Polat ve tüm sanıklar dahil olmak üzere tahliyesine karar verilmişti.
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Sosyal medya hesabından paylaşımlara başlayan Dilan Polat'a ve Engin Polat için çıkan tahliye kararına tepkiler yükselirken bir eleştiri de gazeteci Ece Üner'den geldi.
Açıklamalarıyla adından bahsettiren ünlü spiker Ece Üner kara para aklama suçundan yargılanan Polatlara tepkisini "Kara para aklamanın ceza görmeyeceğine güvenen bir küstahlığa dönüştüğü… En sağlam ortaklığın suç ortaklığı olduğunun ispatı gibi bir gün…" şeklinde gösterdi.
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