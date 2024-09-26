Yıllar Sonra İlk Kez: Ajda Pekkan'ın 24 Saniyelik Reklam Filmi İçin Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre yıllardır hiçbir reklam filminde rol almayan Ajda Pekkan, ilerleyen günlerde bir tekstil firması için kamera karşısına geçecek. Süperstar'ın 24 saniyelik reklam filmi için alacağı ücret ise dudak uçuklatacak cinsten!