Yıllar Sonra İlk Kez: Ajda Pekkan'ın 24 Saniyelik Reklam Filmi İçin Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
Yıllar Sonra İlk Kez: Ajda Pekkan'ın 24 Saniyelik Reklam Filmi İçin Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre yıllardır hiçbir reklam filminde rol almayan Ajda Pekkan, ilerleyen günlerde bir tekstil firması için kamera karşısına geçecek. Süperstar'ın 24 saniyelik reklam filmi için alacağı ücret ise dudak uçuklatacak cinsten!
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1970'li yıllardan beri 'Süperstar' ismi ile anılan Ajda Pekkan'ı tanıdığınızı düşünüyoruz. Kendisi yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisi ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
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Konserlerine hala hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı, şimdilerde uzun zaman sonra ilk kez bir tekstil firmasının reklam filminde rol almak için hazırlanıyor.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Ajda Pekkan'ın tekstil firmasının yalnızca dijital reklamları için ekran karşısına çıkacağı ve 24 saniyelik reklam filmi için 5 milyon TL kazanacağı öğrenildi.
Ünlü sanatçının yer aldığı reklam filmi ise tam 24 saniye! Yani Süperstar rol aldığı reklam filminin her saniyesi için 208 bin TL kazanacak!
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