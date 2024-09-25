Ünlü Sanatçı Metin Arolat'ın Yönetmenliğini Yaptığı Birbirinden Mükemmel Klipler!
Ünlü Sanatçı Metin Arolat'ın Yönetmenliğini Yaptığı Birbirinden Mükemmel Klipler!
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek vefat eden Metin Arolat'ın yönetmenliğini yaptığı klipleri sizler için derledik!
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1. Tarkan - Kuzu Kuzu
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2. Gülşen - Bangır Bangır
3. Hadise - Dum Tek Tek
4. Ebru Gündeş - Aşık
5. Tarkan - Salına Salına Sinsice
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6. Demet Akalın & Işın Karaca & Cansu Kurtçu & Deniz Seki - Alâ
7. Ebru Gündeş - Araftayım
8. Eflatun - Çıkmaz Sokaklar
9. Gülşen - Lolipop
10. Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
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11. TARKAN - Arada Bir
12. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin
13. Tarkan - Gülümse Kaderine
14. Demet Sağıroğlu - Papatya Falları
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