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Ünlü Sanatçı Metin Arolat'ın Yönetmenliğini Yaptığı Birbirinden Mükemmel Klipler!

Ünlü Sanatçı Metin Arolat'ın Yönetmenliğini Yaptığı Birbirinden Mükemmel Klipler!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 19:40

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek vefat eden Metin Arolat'ın yönetmenliğini yaptığı klipleri sizler için derledik!

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1. Tarkan - Kuzu Kuzu

2. Gülşen - Bangır Bangır

3. Hadise - Dum Tek Tek

4. Ebru Gündeş - Aşık

5. Tarkan - Salına Salına Sinsice

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6. Demet Akalın & Işın Karaca & Cansu Kurtçu & Deniz Seki - Alâ

7. Ebru Gündeş - Araftayım

8. Eflatun - Çıkmaz Sokaklar

9. Gülşen - Lolipop

10. Gülben Ergen - Seni Kırmışlar

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11. TARKAN - Arada Bir

12. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin

13. Tarkan - Gülümse Kaderine

14. Demet Sağıroğlu - Papatya Falları

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