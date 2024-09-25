Tomris Giritlioğlu Kimdir? Ünlü Yapımcı, Yönetmen ve Senarist Tomris Giritlioğlu Neden Vefat Etti?

Tomris Giritlioğlu, Türk sinema ve dizi sektörünün en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir.

Tomris Giritlioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yapımlar arasında, 'Bir İstanbul Masalı', 'Gümüş', 'Asi', 'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında’', 'Hatırla Sevgili' gibi Türk televizyon tarihine damga vuran diziler bulunur. Ayrıca 'Güneşi Gördüm', 'Anadolu Kartalları' gibi sinema filmlerinin de yönetmenliğini üstlenmiştir.