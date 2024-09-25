Tomris Giritlioğlu Kimdir? Ünlü Yapımcı, Yönetmen ve Senarist Tomris Giritlioğlu Neden Vefat Etti?
Tomris Giritlioğlu Kimdir? Ünlü Yapımcı, Yönetmen ve Senarist Tomris Giritlioğlu Neden Vefat Etti?
Bir dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan Hatırla Sevgili dizisinin de yönetmenliğini de yapan ünlü senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti.
Peki Tomris Giritlioğlu kimdir, neden vefat etti?
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Tomris Giritlioğlu kimdir?
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Tomris Giritlioğlu kariyeri
Tomris Giritlioğlu neden vefat etti?
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