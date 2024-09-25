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Tomris Giritlioğlu Kimdir? Ünlü Yapımcı, Yönetmen ve Senarist Tomris Giritlioğlu Neden Vefat Etti?

Tomris Giritlioğlu Kimdir? Ünlü Yapımcı, Yönetmen ve Senarist Tomris Giritlioğlu Neden Vefat Etti?

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 16:40

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan Hatırla Sevgili dizisinin de yönetmenliğini de yapan ünlü senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti.

Peki Tomris Giritlioğlu kimdir, neden vefat etti?

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Tomris Giritlioğlu kimdir?

Tomris Giritlioğlu kimdir?

1957 doğumlu Tomris Giritlioğlu; yönetmen, senarist, proje tasarımcısı ve yapımcı olarak tanınır. 1999 yılında çektiği Salkım Hanım'ın Taneleri ile üne kavuşan Giritlioğlu, Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olarak da bilinir.

Tomris Giritlioğlu kariyeri

Tomris Giritlioğlu kariyeri

Tomris Giritlioğlu, Türk sinema ve dizi sektörünün en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir. 

Tomris Giritlioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yapımlar arasında, 'Bir İstanbul Masalı', 'Gümüş', 'Asi', 'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında’', 'Hatırla Sevgili' gibi Türk televizyon tarihine damga vuran diziler bulunur. Ayrıca 'Güneşi Gördüm', 'Anadolu Kartalları' gibi sinema filmlerinin de yönetmenliğini üstlenmiştir.

Tomris Giritlioğlu neden vefat etti?

Tomris Giritlioğlu neden vefat etti?

67 yaşındaki Tomris Giritlioğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü yönetmen kansere yenik düşerek 23 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

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